◇パ・リーグ日本ハム１―０楽天（2026年4月8日楽天モバイル最強パーク）日本ハムは今季ビジター初勝利を挙げた。上下黒のビジターユニホームでようやく選手と勝利のハイタッチを交わした新庄剛志監督（54）は「あー！（これまでは）負けてたから。なんか嫌なイメージつくのも嫌なんでね」と喜んだ。福岡での開幕3連戦で3連敗とまさかのスタート。前日7日の楽天戦も守備の乱れで落とした。「今日は（このユニホー