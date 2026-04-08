父ちゃんが飲み会の日、非日常を楽しむ母ちゃんに甘えながら羽を伸ばしていた『元野良猫』さん。しかし、就寝時間に見せた健気な姿が可愛すぎると評判を呼んでいます。投稿は、記事執筆時点で４万5000回以上の視聴数を記録し、「最初から最後まで可愛さだけが溢れている…」などの声が寄せられています。 【動画：飲み会でパパが不在の日→猫たちと気ままに過ごしていたら…いじらしすぎる『健気な行動』】 今日は解放DAY