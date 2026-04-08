お笑い芸人・くまだまさし（52）が7日、自身のXを更新。家族で花見へ行ったことを明かし、そこで話題になったSNSで注目を集めている“ステージ衣装”について言及した。【写真】「俺は韓国ではオシャレなのだー」韓国の衣料品店で大注目“くまだまさしレイヤード”くまだは「昨夜、奥さんと娘が会話をしてました『私のXパパの投稿ばっか流れてくんだけどー。もう勘弁』『知らないよー』そんな会話を2人でしてて、その後ろで僕