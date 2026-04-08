＆TEAM（エンティーム）のSNSが更新。9人が揃ってBTSの新曲「Hooligan」を踊るダンス動画が公開され、圧巻のパフォーマンスとビジュアルが話題となっている。 【動画】&TEAM9人お揃い衣装で踊るBTS「Hooligan」ダンスチャレンジ②③KのBTS「2.0」＆「SWIM」④EJスーツ姿での「Hooligan」⑤⑥JO＆タキ、ニコラスのダンス動画も ■&TEAM、メンバー全員で魅せる圧巻