日本高野連は昨年12月に「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」による審議結果を報告した。7回制については、熱中症対策などの観点から28年度からの同制度導入を提言する踏み込んだ内容となった。検討会議が昨年1月から計10度の会議を開いて導き出した結論は「7回制採用が望まれる」だった。一方、現場の拒否反応は根強い。日本高野連が加盟校を対象に実施したアンケートでは賛成20・8％に対し、反対70・1％だった。アマチ