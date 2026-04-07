（左から）四国経済連合会長井啓介会長、四国ツーリズム創造機構半井真司代表理事、四国アライアンス代表四国銀行小林達司頭取（3月30日、高松市）提供：百十四銀行 四国の観光・経済関係の3つの団体は、2030年度までの5年間の取り組み指針などを定めた「四国の観光ビジョン」を改定しました。 「四国の観光ビジョン」は、四国4県の地方銀行からなる四国アライアンスと四国ツーリズム創造機構、四国経