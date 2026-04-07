

（左から）四国経済連合会 長井啓介会長、四国ツーリズム創造機構 半井真司代表理事、四国アライアンス代表 四国銀行 小林達司頭取（3月30日、高松市）提供：百十四銀行

四国の観光・経済関係の3つの団体は、2030年度までの5年間の取り組み指針などを定めた「四国の観光ビジョン」を改定しました。

「四国の観光ビジョン」は、四国4県の地方銀行からなる四国アライアンスと四国ツーリズム創造機構、四国経済連合会の3団体が四国ブランドの確立を目指して2021年に共同策定したものです。

今回の改定は、2026年度から30年度の5年間の指針を「繋がる 拡げる 未来を拓く」とし、四国ブランドの認知度向上に向け、広域周遊をさらに推し進めます。

2030年の大阪での統合型リゾート開業を見据えた周辺エリアとの連携や、SNSなどを活用した国内外へのプロモーションなどが盛り込まれています。

四国アライアンスなどはこのビジョンに従い、2026年7月に台湾で行われる商談会に出席し、台湾の旅行会社に四国を巡るツアーを組んでもらおうと四国各県の事業者をPRする予定です。また、2026年内にはキャッチコピーやロゴマークを作成する予定です。