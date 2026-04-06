★春も魅力満載！柳沢慎吾さんの地元・小田原巡り！★ 春の行楽シーズン！東京駅から新幹線でたった３３分とアクセス抜群の観光スポット、神奈川県小田原へ！ ＜出演者＞郄地優吾（SixTONES）・柳沢慎吾・やす子 ＜今回ご紹介した店舗＞★ミナカ小田原神奈川県小田原市栄町 ★いなり寿司相模屋◎桜いなり2個入り６００円 ★小田原吉匠◎鯵の唐揚げ ★あじ屋でん助◎あじ比べ定食２７３