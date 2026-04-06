日本ケンタッキー・フライド・チキンは4月8日、全国のKFC店舗で「レモン香るパリパリ旨塩チキン」を数量限定で発売する。価格は1ピース税込340円。春の軽やかな季節にぴったりの“パリパリチキン”が、2026年も登場する。春の定番として人気を集めてきた「パリパリ旨塩チキン」が、今年はレモンの爽やかさを加えた「レモン香るパリパリ旨塩チキン」として新たに登場。数量限定での販売となり、なくなり次第終了する。「レモン香る