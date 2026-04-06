【モデルプレス＝2026/04/06】Leminoにて4月11日、12日に行われる櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の模様を生配信することが決定。また、4月25日、26日にリピート配信が行われる。【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット◆櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」Leminoで生配信Leminoでは櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の配信実施が決定。舞台となるのは、グループ史上最大規模とな