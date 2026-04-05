リヴァプールのレジェンドであるロビー・ファウラー氏はFAカップ準々決勝マンチェスター・シティ戦の後、フランス代表DFイブラヒマ・コナテを痛烈に批判した。2021年夏にリヴァプールに加入したコナテは昨シーズン最終ラインの絶対的リーダーであるフィルジル・ファン・ダイクの相棒として評価を上げ、リーグ制覇に大きく貢献したが、今シーズンのパフォーマンスには批判の声が寄せられている。昨シーズン終了後の夏の移籍市場で移