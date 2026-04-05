リヴァプールのレジェンドであるロビー・ファウラー氏はFAカップ準々決勝マンチェスター・シティ戦の後、フランス代表DFイブラヒマ・コナテを痛烈に批判した。



2021年夏にリヴァプールに加入したコナテは昨シーズン最終ラインの絶対的リーダーであるフィルジル・ファン・ダイクの相棒として評価を上げ、リーグ制覇に大きく貢献したが、今シーズンのパフォーマンスには批判の声が寄せられている。





昨シーズン終了後の夏の移籍市場で移籍の噂も浮上していたことが今シーズンのパフォーマンスに影響しているのではないかという憶測もあったが、終盤を迎えた今も精彩を欠くシーンは少なくない。0-4で負けたシティとのFAカップ準々決勝でもアーリング・ハーランドを抑え切ることができなかったコナテだが、ロビー・ファウラー氏が気になったのは失点シーンの同選手の態度だという。「厳しい時期があるのは分かっている。以前もリーダーについて触れたが、コナテの反応を見てほしい。あれはまるで敗北主義的な態度だ。どこか諦めてしまっているようだ」「誤解しないでほしい。素晴らしいフィニッシュだし、動きも素晴らしい。シティのいいゴールだ。でも守備に関しては、チームにもう少し求めたい。コナテは簡単に諦めてしまっていると思う。今シーズン、彼については何度も同じ場面を見てきた。ボールが自分の横を通り過ぎると、すぐに諦めてしまうんだ」（『TNT Sports』より）今シーズンもここまで公式戦42試合に出場しファン・ダイクと共に最終ラインを任されているコナテだが、調子が上がらない日々が続いている。リヴァプールはCL出場権確保、さらにパリ・サンジェルマンとのCLラウンド8とまだまだ重要な戦いが続く。シーズン終了後に現行契約が満了を迎える去就も注目ポイントだが、コナテはシーズン終盤で昨シーズンのようなパフォーマンスを取り戻せるか。