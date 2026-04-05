お菓子作りをするときに、型にうまく型紙を敷けずにストレスを感じることも。そこでオススメなのが、ケーキに「クッキングシート」を簡単に敷く方法！いつもなら側面と底面で2つにわけるところを、たった1枚で敷けるのでエコにもなりますよ。一気に敷けるので時短＆ラクラクです。 折りたたんでカットするのがコツ １.まず、このように4回折りたたみます。 ２.不要な部分はカットして…。 ３.型を裏返し、中心部分