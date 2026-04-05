【モデルプレス＝2026/04/05】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が4月5日、都内にてオフィシャルファンクラブ“Ringo Jam”10周年を記念するイベントのひとつとして「PMGA SUMMIT about PHASE-3」を開催。大森元貴がプレゼンテーションを行い、今後の活動計画を明らかにした。【写真】ミセス大森、異例のライブ構想をプレゼンする様子◆ミセス、プレミアイベントに120人が集結プレミアチケットを獲得した約120人が集