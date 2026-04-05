【モデルプレス＝2026/04/05】タレントの熊田曜子、グラビアアイドルの村雨芙美、柚乃りかが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。バックステージで囲み取材に応じた。【写真】熊田曜子ら、水着姿で美ボディ披露◆熊田曜子、体脂肪を落とす方法明かす体脂肪率が9％だと明かした熊田は「（体脂肪）ちょっと落としすぎちゃったなと。気合いありすぎ