Image: Harman Kardon 少なくとも2.1chスピーカー部門では、個人的No.1で間違いないと思う。みんな大好きシースルー。内部のパーツが浮いているように見えててSFっぽさあるよね。そんなシースルースピーカーを作り続けてきたHarman Kardon（ハーマンカードン）（PowerMac G4 Cubeの透明スピーカーも、彼らの手が入ってた）から、「SoundSticks 5」が出るよ！スケスケボディが魅力的左右のス