少なくとも2.1chスピーカー部門では、個人的No.1で間違いないと思う。

みんな大好きシースルー。内部のパーツが浮いているように見えててSFっぽさあるよね。そんなシースルースピーカーを作り続けてきたHarman Kardon（ハーマンカードン）（PowerMac G4 Cubeの透明スピーカーも、彼らの手が入ってた）から、「SoundSticks 5」が出るよ！

スケスケボディが魅力的

左右のスティックスピーカーが、ライブ会場で見るようなラインアレイ構造になっているのも、このシリーズの伝統。さらに背の高さを同じとしたウーファーユニットが付属します。コイツもまたスケスケボディです。

Image: Harman Kardon

2021年に登場したSoundSticks 4と比較すると、アップデートしたポイントはたくさん。

Bluetoothのバージョンは4.2からBluetooth 5.4に。入力端子はHDMIが増えたので、TV用/リビング用スピーカーとして使えますね。ラインアレイ構造のサテライトスピーカー部も片側35mm フルレンジユニット×4基から、25mm ツイーター×1、40mm ミッドレンジユニット×3に変更。総合パワーも140W→190Wにアップしました。

Image: Harman Kardon

またウーファーユニットだけではなく、スティックスピーカーにもライトショー用のLEDが入りました。色っぽくなりますよ。

シャープで低音もゴリッとくる音像は、ゲーム用としても満足できそう。お値段は4万9500円です。

Source: Harman Kardon