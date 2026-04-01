美しすぎるスピーカー選手権があったら最新SoundSticks 5を推したい
少なくとも2.1chスピーカー部門では、個人的No.1で間違いないと思う。
みんな大好きシースルー。内部のパーツが浮いているように見えててSFっぽさあるよね。そんなシースルースピーカーを作り続けてきたHarman Kardon（ハーマンカードン）（PowerMac G4 Cubeの透明スピーカーも、彼らの手が入ってた）から、「SoundSticks 5」が出るよ！
スケスケボディが魅力的
左右のスティックスピーカーが、ライブ会場で見るようなラインアレイ構造になっているのも、このシリーズの伝統。さらに背の高さを同じとしたウーファーユニットが付属します。コイツもまたスケスケボディです。
2021年に登場したSoundSticks 4と比較すると、アップデートしたポイントはたくさん。
Bluetoothのバージョンは4.2からBluetooth 5.4に。入力端子はHDMIが増えたので、TV用/リビング用スピーカーとして使えますね。ラインアレイ構造のサテライトスピーカー部も片側35mm フルレンジユニット×4基から、25mm ツイーター×1、40mm ミッドレンジユニット×3に変更。総合パワーも140W→190Wにアップしました。
またウーファーユニットだけではなく、スティックスピーカーにもライトショー用のLEDが入りました。色っぽくなりますよ。
シャープで低音もゴリッとくる音像は、ゲーム用としても満足できそう。お値段は4万9500円です。
Source: Harman Kardon
Harman Kardon SoundSticks 5 Wireless Bluetooth Auracast 対応 2.1ch スピーカー/サブウファー搭載/電源ケーブル駆動/HDMI(ARC)搭載/3.5mmアナログ入力搭載 / アプリ対応/ホワイト / HKSOUNDSTK5WJN
49,500円
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