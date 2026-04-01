ウエルスアドバイザーは４月１日付のリポートで、ネオジャパンに対して強気の「オーバーウエイト」評価を継続。想定株価レンジは２３００円−２５００円とした。ネオジャパンはグループウェアの「ｄｅｓｋｎｅｔ’ｓＮＥＯ」のほか、ノーコード業務アプリ作成ツール「ＡｐｐＳｕｉｔｅ」などを展開。２６年１月期は価格改定のほか、両ツールのセット販売が奏功し、連結営業利益は２５億円（前期比２８％増）に拡大した。