「レートチェック」後に急増した米ドル売り 1月23日、米通貨当局が円安けん制のため、為替介入の前段階とされる「レートチェック」に動く前、1月20日時点のCFTC（米商品先物取引委員会）統計による投機筋の米ドル・ポジション（非米ドル主要5通貨＝円、ユーロ、英ポンド、加ドル、豪ドルのポジションから試算）は1万枚と小幅ながら買い越しだった。ところが「レートチェック」後は売り越しに転換、2月17