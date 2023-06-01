「春アニメ2026」では、「Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第3クール」や「転生したらスライムだった件 第4期」など人気アニメの続編が多数放送される。 他にも「『鬼滅の刃』シリーズ全編再放送」や「僕のヒーローアカデミア More」など根強い人気を誇る作品の再放送・後日譚もラインナップ。加えて、「犬夜叉」などで知られる高橋留美子氏原作マンガのアニメ「MAO」や、「鋼の錬金術師」などで知られる