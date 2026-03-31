人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）全体の利益を考えよう。みんなが幸せならあなたも幸せな気分に。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）友達との飲み食いで出費がかさむ日。手痛いけれど必ずプラスになりそう。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生