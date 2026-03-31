Konel（コネル）は、“Good Singularity”を掲げ、日本／ニューヨーク／ミラノを拠点に活動するクリエイティブカンパニー。このたび、自身の心拍に触れるウェアラブルバッグ「Pulse Pack（パルス パック）」を開発した。また、本プロダクトはミラノデザインウィーク2026での個展にて発表される。Pulse Pack(パルス パック)「Pulse Pack」は、自身の心拍の半分のテンポで鼓動するウェアラブルバッグ。周囲ではなく自分由来の振動と