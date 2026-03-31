◇第98回選抜高校野球大会第11日決勝大阪桐蔭7−3智弁学園（2026年3月31日甲子園）第98回選抜高校野球大会は31日に決勝戦を行い、大阪桐蔭が7−3で智弁学園（奈良）を破り、春夏通算10度目の優勝を達成した。大阪桐蔭は春夏通じて決勝は9戦9勝の勝率100％。この日も“決勝不敗神話”が継続された。試合は、今秋ドラフト上位候補の吉岡貫介投手をブルペン待機させたまま終わる、異例の幕切れでもあった。左腕・川本晴大