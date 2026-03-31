「EarFun Air Pro 4+」 Amazonは、「新生活セール Final」の先行セールを31日から開始。EarFunのイヤフォン・ヘッドフォンもセール対象となっており、31日の9時に編集部が確認したところ、「EarFun Air Pro 4+」は通常13,990円のところ10,440円になっている。 さらにメーカーよりAV Watch読者限定の6% OFF上乗せクーポン「EARNLFLAW」も用意されており、これを適用するとさらに低価格