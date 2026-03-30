週明け３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比９．５６ポイント（０．２４％）高の３９２３．２９ポイントと続伸した。中国景気の持ち直し期待が相場を支える流れ。２７日に公表された１〜２月の中国工業企業利益は、前年同期比で１５．２％増加した。３カ月ぶりにプラス成長を回復した昨年１２月の５．３％増から伸びが加速している。それより先に発表された１〜２月の小売や固定資産投資、貿易な