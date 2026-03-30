週明け３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比９．５６ポイント（０．２４％）高の３９２３．２９ポイントと続伸した。

中国景気の持ち直し期待が相場を支える流れ。２７日に公表された１〜２月の中国工業企業利益は、前年同期比で１５．２％増加した。３カ月ぶりにプラス成長を回復した昨年１２月の５．３％増から伸びが加速している。それより先に発表された１〜２月の小売や固定資産投資、貿易なども事前予想を上回る内容だった。中東情勢の悪化による原油高などを嫌気して売りが先行したものの、指数は中盤からプラスに転じている。中東地域の軍事衝突が長期化するとの懸念が広がる中、日本時間３０日早朝の時間外取引でＷＴＩ原油先物は一時、１０３．３８米ドル（１バレル）に上昇し、およそ３週ぶりの高値を付けた。（亜州リサーチ編集部）

銀行株が相場けん引。中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が２．３％高、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が１．８％高、交通銀行（６０１３２８／ＳＨ）が１．３％高で引けた。中国工商銀行など大手行の通期決算は、純利ざやの縮小でいずれも１ケタ台の増益にとどまったものの、今年は純利ざやへの圧力が緩和されるとして、純利息収入の伸びが期待されている。

産金やアルミなど資源株の一角も急伸。赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が７．９％高、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が４．７％高、山東南山リョ業（６００２１９／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が４．６％高で取引を終えた。アルミ関連に関しては、アルミ価格の急伸が材料視されている。イランが中東地域のアルミ工場を攻撃したことで、それらが操業停止や減産を余儀なくされるなどと伝わった。医薬株、宇宙・軍需産業株、海運株、食品飲料株、エネルギー株の一角なども買われている。

半面、発電株は安い。大唐国際発電（６０１９９１／ＳＨ）が７．８％、華電国際電力（６０００２７／ＳＨ）が５．１％、華能国際電力（６０００１１／ＳＨ）が４．４％、国電電力発展（６００７９５／ＳＨ）が２．４％ずつ下落した。半導体株、保険・証券株、空運株、自動車株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．６６ポイント（０．２５％）高の２６４．４７ポイント、深センＢ株指数が１．６３ポイント（０．１４％）安の１１９９．６７ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）