コンビニで何十年も働いていると、、迷惑な客のあしらい方も上手くなるのだろうか。投稿を寄せた60代女性は、コンビニ経営を30年続けている。自分なりに丁寧な接客を心がけてきたというが、ある日、理不尽な説教を垂れる客に捕まってしまった。その客はレジから動こうとせず、従業員の教育の仕方について「得々と語り始め」たという。「逆に説教しそうになりました」女性は波風を立てないよう、「ごもっともです」「申し訳ありませ