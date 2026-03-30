「じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜」（毎週木曜深夜0時）。3月26日（木）の放送は、「気になる看板を大調査！あの看板なんやねんSP」をお届け！【動画】悲しみを乗り越え、歯科業界の頂点を目指す「ALBA歯科」理事長の執念東京、神奈川の街中に顔出し看板を42面も出している「ALBA歯科」。スタジオに理事長の熊木淳雄先生が登場し、顔出し看板を出している理由、最も力を入れているインプラントについて語った。※前編は