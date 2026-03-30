太秦映画村（京都市右京区）は3月28日、開業50周年を機に進めている第1期リニューアルオープンを迎えた。新コンセプトは「江戸時代の京へ、迷い込む」。名称も、東映太秦映画村から「太秦映画村」に。看板ショー「360°リアルタイムドラマ『花嫁道中 桜の宴』」の一幕〈2026年3月19日 京都市右京区〉ナイトタイムの充実も図り、インバウンドをはじめ来場者の“大人の夜”をプロデュース■リニューアル総工費150億円以上！生ま