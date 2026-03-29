エクアドルサッカー連盟（FEF）は29日、3月の欧州遠征を戦うエクアドル代表メンバーから、DFピエロ・インカピエ（アーセナル／イングランド）とMFデニル・カスティージョ（ミッティラン／デンマーク）がケガのために離脱することを発表した。FIFAワールドカップ26南米予選をアルゼンチン代表に次ぐ2位で終えたエクアドル代表は、2大会連続通算5度目のワールドカップ出場を決めた。3月のインターナショナルマッチウィークではヨ