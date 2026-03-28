ワイモバイルにて新しい保証サービス「故障安心パックプレミアム」が4月7日より提供！月額使用料は880円ソフトバンクは24日、携帯電話サービス「Y!mobile（ワイモバイル）」においてスマートフォン（スマホ）のトラブル（故障・紛失・盗難など）に備える新しい有料の保証サービス「故障安心パックプレミアム」の提供を2026年4月7日（火）に開始するとお知らせしています。月額使用料は880円（税込）で、対象機種はワイモバイルで購