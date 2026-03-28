結婚したくないわけではないのに、誰かと近づくほどしんどくなる。自分のペースを崩せず、相手に合わせすぎて疲れ、余裕を失うとLINEの返事もできなくなってしまう――。 【画像】なかなかのイケおじな二人…だけど、なぜか独身 新刊が話題の又吉直樹さん【『生きとるわ』（文藝春秋）】と、中川学さん【『独りで死ぬのはイヤだ年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記』（集英社）】が、アラフィフにな