王者「シエンタ」を猛追する「ちょうどいい」ミニバンの真価とは2024年のフルモデルチェンジを経て、さらに魅力に磨きがかかったホンダ「フリード」。長年トップクラスの人気を維持し続けるフリードの魅力についてあらためて深堀りします。日本の道路事情や住宅地の駐車環境において、コンパクトミニバンはまさに「最適解」として進化してきました。【画像】超カッコいい！ これが「フリード」の精悍エアロ仕様「Superior Styl