【AnimeJapan 2026】 開催期間：3月28日・29日 9時～17時 会場：東京ビッグサイト 本日3月28日から東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2026」よりアニプレックスブースを撮り下ろしで紹介していく。 アニプレックスブースでは、4月からテレビ放送が開始される「鬼滅の刃」や「NEEDY GIRL OVERDOSE」などが登場。劇場公開作品では2026年公開予定