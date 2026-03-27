3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。番組後半のアフタートークで、視聴者の男性から寄せられた相談に対し、スタジオの女性陣が総ブチギレする事態となった。【映像】最悪すぎる…30歳男性のあまりにも幼稚な悩み紹介されたのは、30歳男性からの「7年付き合っている彼女に女性としてドキドキすることがない。義務感だけで結婚しようとしている。一生彼