八峰町と、リユースショップ「BOOKOFF」などを運営する会社「ブックオフコーポレーション」が、リユース・リサイクル事業の仕組みを活かした取り組みを通じた地域振興や資源循環型社会の推進が目的を目的に協定を結びました。地域の子どもたちへの読書機会の創出と教育支援を行うほか、町役場本庁舎などへ不要品回収ボックスを設置し、廃棄物削減を推進、持続可能な地域社会の発展を目指します。少子高齢