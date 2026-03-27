◇パ・リーグロッテー西武（2026年3月27日ZOZOマリン）株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOLpresents2026OPENINGGAME」として開催され、ロッテ「キシリトールガム」「キシリトールオーラテクトガム」のCMキャラクターを務める俳優の森永悠希（29）が始球式を行った。山なりながらもノーバンド投球を披露し、スタンドから大きな拍手を贈られた森永は「とてつもなく緊張しました…！が、千葉ロッテマリーンズの皆