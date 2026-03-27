高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」（最終回／第125回）が27日に放送され、トキ（高石）がヘブン（トミー・バストウ）との日々を思い出し号泣する姿が描かれると、ネット上には「涙が止まらない」「高石さんの熱演が圧巻」「スバラシのお話」などの反響が相次いだ。【写真】第1回冒頭シーンにつながるラストも話題に！後悔や