２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円５７銭前後と前日の午後５時時点に比べ８銭弱のドル高・円安で推移している。 ２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円８１銭前後と前日に比べ３４銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢を巡る不透明感が強まるなかで、米原油先物相場はＷＴＩ（ウェスト・テキサス・インターミディエӦ