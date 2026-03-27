イチゴを味わい尽くす春のビュッフェ「ストロベリー ブロッサム」毎年好評の「ザ・リッツ・カールトン大阪」のストロベリービュッフェ。2026年3月11日（水）より「ストロベリーブロッサム」をテーマに、五感で春を感じるスイーツとセイボリーを取りそろえたビュッフェを提供しています。特に注目したいのが、イチゴ本来の風味・酸味・甘みをダイレクトに味わえる2種のフレッシュストロベリー。みずみずしい果汁と、品種ごとに異な