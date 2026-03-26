春の訪れとともに、心ときめくスイーツが恋しくなる季節。そんな気分にぴったりな、BAGEL & BAGELの春限定ラインアップが今年も登場しました♡苺のやさしい甘さや、ブルーベリー・レモンの爽やかな風味を楽しめるベーグル＆マフィンは、毎日のご褒美にもぴったり。季節感あふれる華やかな味わいで、春のティータイムをより特別なひとときにしてくれます♪ 春を彩る苺ベーグル2種