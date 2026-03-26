BAGEL & BAGEL春限定♡いちご尽くしベーグル＆マフィンが登場

春の訪れとともに、心ときめくスイーツが恋しくなる季節。そんな気分にぴったりな、BAGEL & BAGELの春限定ラインアップが今年も登場しました♡苺のやさしい甘さや、ブルーベリー・レモンの爽やかな風味を楽しめるベーグル＆マフィンは、毎日のご褒美にもぴったり。季節感あふれる華やかな味わいで、春のティータイムをより特別なひとときにしてくれます♪

春を彩る苺ベーグル2種

苺の魅力を存分に楽しめる春限定ベーグルは、見た目も味わいも華やか。

「苺ミルク」は300円（税込）で、苺ミルク生地に練乳チップと苺の果肉をたっぷり練り込んだ一品。やさしい甘さとジューシーな果肉感が絶妙に広がります。

販売期間は2026年4月15日（水）～なくなり次第終了、全国のBAGEL & BAGELにて販売されます（※一部お取り扱いのない店舗もございます）。

「苺あんもち」は333円（税込）。もちもち食感の苺生地に、もちフィリングと甘酸っぱい苺あんを包み込んだ贅沢な味わいで、けしの実のアクセントも魅力です。

こちらも販売期間は2026年4月15日（水）～なくなり次第終了、全国のBAGEL & BAGELで展開されます（※一部お取り扱いのない店舗もございます）。

チーズガーデン×西尾の抹茶香る♡春限定チーズケーキ＆クッキーでご褒美時間

爽やかマフィンで春気分

春のご褒美にぴったりなマフィンは、フルーツの魅力がぎゅっと詰まったラインアップ。

「ブルーベリー＆北海道ヨーグルトクリーム」は383円（税込）。ブルーベリージャム入り生地に、北海道産ヨーグルトクリームを包み込んだ爽やかな一品で、販売期間は2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）。

「つぶつぶ芳醇いちごクリーム」も383円（税込）。キルシュ香るいちごクリームと苺チョコを贅沢に使用し、つぶつぶ食感が楽しめます。

販売期間は同じく2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）。

「国産レモン香るチーズクリーム」は383円（税込）。レモンピール入り生地にチーズクリームを包み、レモンチョコとスライスをトッピングした爽やかな味わい。

こちらも2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）まで販売されます。いずれも全国のBAGEL & BAGELで販売（※一部お取り扱いのない店舗もございます）。

春限定の楽しみ方提案

今回の春限定シリーズは、苺の甘さとフルーツの爽やかさをバランスよく楽しめるのが魅力。ベーグルでしっかり満足感を得る日もあれば、マフィンで軽やかなスイーツタイムを楽しむ日もおすすめです。

紅茶やコーヒーと合わせれば、カフェ気分のひとときに♡その日の気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

春だけの特別な味を楽しんで♡

季節限定だからこそ出会える、華やかなフレーバーの数々。苺の甘酸っぱさやレモンの爽やかさは、春の気分をぐっと高めてくれます。気になる商品は売り切れ前にチェックするのがおすすめ♪

日常にささやかなときめきを添えてくれるBAGEL & BAGELの春限定スイーツで、自分へのご褒美時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♡