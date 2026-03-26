911 カブリオレとクーペの性能差は？一般的に、カブリオレの走行性能は、同モデルのクーペへ劣る。本来の実力を探るには、ポルシェ911でも、クーペを選ぶのが正攻法といえる。だが市場では、大空を仰ぎ見ながら運転できるカブリオレは、支持率が高い。【画像】加速はAMG SL 63を凌駕911 カレラ4 GTSカブリオレ競合のオープンモデルたち全143枚それでは、992.2型からルーフを切断すると、どの程度の違いが表れるのだろう。技