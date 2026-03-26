911 カブリオレとクーペの性能差は？

一般的に、カブリオレの走行性能は、同モデルのクーペへ劣る。本来の実力を探るには、ポルシェ911でも、クーペを選ぶのが正攻法といえる。だが市場では、大空を仰ぎ見ながら運転できるカブリオレは、支持率が高い。

【画像】加速はAMG SL 63を凌駕 911 カレラ4 GTSカブリオレ 競合のオープンモデルたち 全143枚

それでは、992.2型からルーフを切断すると、どの程度の違いが表れるのだろう。技術の進化で、トレードオフは従来より縮まったことは間違いない。次期型が2028年に控える今、541psで四輪駆動のカレラ4 GTS カブリオレに乗り、それを確かめてみたい。



ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ（英国仕様）

ご存知の通りカレラ4 GTSは、T-ハイブリッドという名の電動化技術を採用。フィンが縦に並ぶ、フロントバンパー両脇のインテークで差別化される。アクティブエアロの一部をなし、閉じれば空気抵抗を減らせ、全開なら気流量を25％増やせるという。

現行のカブリオレは、ソフトトップがボディへ見事に収容され、スタイリングの美しさはクーペへ劣らない。モノコック構造は概ね同じだが、より多いアルミ製プレートが用いられ、強度が保たれている。Aピラーは、複合素材で補強されてもいる。

小さく畳まれるソフトトップ 前方の収納は減らず

ソフトトップは油圧で開閉し、リアウインドウはガラス製で、骨格は軽量・強固なマグネシウム製。折り畳まれると、高さ方向は230mmに収まる。広くない後席の裏には、センサーが横転を感知すると飛び出す、合金製のロールオーバーバーが隠れている。

50km/h以下なら、走行中でもソフトトップの開閉は可能で、音声で指示も出せる。12秒で完了するから、信号の待ち時間でも問題ないはず。ちなみに、アストン マーティン・ヴァンテージ・ロードスターは7秒と、更に速いが。



ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ（英国仕様）

前方のボンネット内には、幅が700mmある135Lの収納がある。四輪駆動で、1.9kWhの駆動用バッテリーが載るカレラ4 GTSでも、後輪駆動のカレラと容量は変わらない。

オープン化で＋75kg 四輪駆動で＋50kg

カレラ4 GTSの四輪駆動システムは、ポルシェ・トラクション・マネジメントと呼ばれるもの。8速デュアルクラッチATの横に、電子制御のマルチプレートクラッチが実装され、前後のトルク分配が調整される。最大で50％を、前方へ送ることが可能だ。

基本的にはリアアクスルのみで走り、フロントのデフは、リミテッドスリップではないオープンタイプ。ステアリングの感触を、自然に保つ狙いがある。



ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ（英国仕様）

ソフトトップ関連の装備で、カブリオレの車重はクーペの75kg増し。更にカレラ4では、フロントの駆動系が載り、後輪駆動の911より50kg程重い。カタログ値の車重は1770kgだが、AUTOCARの計測では63Lのガソリン込みで1760kgだった。

前後の重量配分は37：63で、後輪駆動のカレラと同値。前方へ追加される駆動システムと、後方へ載るソフトトップとで、バランスが取れているのだろう。メルセデスAMG SL 63 コンバーチブルは1939kgだから、同クラスでは軽い側にある。

クーペと変わらぬ上質な内装 後席は更に狭い

上質なインテリアは、概ねクーペと同じ。ただしクローズ状態では、後方視界は大幅に狭まる。熱線入りのリアウインドウが、スーパーカーのように小さいからだ。そのかわり、開けば後方の死角は大きく減り、明るく開放的な空間に身を置ける。

センターコンソールには、ソフトトップと、ウインドデフレクターのスイッチが並ぶ。ディフレクターは、後席に乗員がいる場合は利用できないが、サイドウインドウとともに閉じれば、高速道路を走らせても風の巻き込みは殆どない。



ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ（英国仕様）

後席は背もたれがほぼ直角で、クーペより確実に狭く、座面付近の前後方向は550mm。ソフトトップを閉めた頭上空間はクーペと同等でも、実際に座れるのは小学生くらいの子供までだろう。その背もたれを倒せば、フラットな床面の荷室として使える。

前席側の空間は、座面付近の前後方向で1080mm、高さ方向は1030mm。オプションのバケットシートを組めば僅かに広くできるが、一般的な体格なら不満はないはず。

肝心の走りの印象とスペックは、ポルシェ911 カレラ4 GTS カブリオレ（2）にて。