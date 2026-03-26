そごう・西武は、東京都渋谷区の西武渋谷店（渋谷区宇田川町）を9月30日で閉店することを決めた。土地、建物の所有者2社と再開発に向けて賃借契約の延長交渉を続けていたが、まとまらず、明け渡しを求められたためで、1968年の開店以来、60年近く営業し渋谷の発展を見届けてきた歴史に幕を閉じる。【こちらも】再開発中断のJR津田沼駅南口、「モリシア津田沼」が営業を部分再開へ西武渋谷店は、9階建てのA館、B館、パーキング