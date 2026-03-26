暖かくなり花も咲き始め、外出が楽しみになる季節。ただ、この時期に悩まされるのが花粉症ですよね。マスクひとつとっても種類が多く、「どれが良いの？」と迷ってしまうことも。そんな中で見つけたのが、見た目もコスパも良いと話題の3COINSのマスク。今回は大人用と子ども用を実際に試してみました。さらに、花粉対策でメガネを使う方に便利な「折りたたみ式メガネケース」もあわせてレビューします。大きめで安心感◎メイクの付