【本音レビュー】3COINSの「マスク」＆「メガネケース」は花粉対策に使える？親子で試してみた
暖かくなり花も咲き始め、外出が楽しみになる季節。ただ、この時期に悩まされるのが花粉症ですよね。マスクひとつとっても種類が多く、「どれが良いの？」と迷ってしまうことも。
そんな中で見つけたのが、見た目もコスパも良いと話題の3COINSのマスク。今回は大人用と子ども用を実際に試してみました。
さらに、花粉対策でメガネを使う方に便利な「折りたたみ式メガネケース」もあわせてレビューします。
まず試してみたのは、大人用の「2Dナチュラルフィットマスク（大きめ）」。
サイズは高さ約15.5cm×横約12.3cmほどで、大きめと記載があるように一般的なマスクよりややゆとりのあるサイズ感です。カラーはこちらのベージュ以外に、アイボリーもあり価格は30枚入りで税込330円。
個人的に嬉しかったのが、マスクの内側も薄いベージュカラーなので、ファンデーションなどのメイクが付着しても目立ちにくいところ。マスクの内側とはいえ、メイクの付着が白だとやや目立ってしまうのが気になっていたため、ありがたいポイントだと思いました。
長時間着けても快適！子ども用マスク
続いて試したのは子ども用の「KIDS2Dマスク30枚入り」。不織布マスクが3色セットで入っていて、「今日はこの色！」と選べる楽しさもあります。サイズは高さ約12.2cm×横約8.8cm、価格は税込330円。
プリーツタイプだとマスクを着け慣れていない子どもの場合、ズレやすい印象があったのですが、立体形状で顔に沿うようにフィット。プリーツタイプよりも隙間ができにくく、親としても安心感がありました。
また、やわらかいゴムが使われているためか、長時間着けても「耳が痛くならなかった」と子どもが伝えてくれたのも好印象。日常使いしやすいマスクだと感じました。
かさばらなくて最高！「折りたたみ式メガネケース」
花粉症対策で意外と重要なのが「目のケア」。外出用に花粉対策メガネを使う方や、普段はコンタクトでもこの時期だけメガネに切り替える方もいるのではないでしょうか。そんなとき、バッグの中でメガネケースがかさばるのが気になることもありますよね。
そこで便利だったのが、3COINSの「折りたたみ式メガネケース」です。
中にメガネをしまわないときはケースを開き、サイド部分を内側に折り込むようにしてたたんでいきます。
すると厚さ約1cmのコンパクトサイズに変身！
小学生の娘も愛用していますが、折りたたんだ状態だとランドセルのポケットにもすっぽり収まり、場所を取らないのが魅力です。
使わないときはコンパクトにたたみ、必要なときだけサッと広げて使えるので、外出時の持ち運びがぐんとラクになりました。
使う前に確認しておきたいポイント
気になった点としてはサイズ感。「KIDS2Dマスク」は対象年齢が12歳までとなっており、10歳の娘は問題なく使えましたが、成長度合いによっては小さく感じる場合もありそう。購入前にサイズを確認しておくと安心です。
また、折りたたみ式メガネケースは軽量で扱いやすい反面、強い衝撃にはやや注意が必要だと感じました。
花粉シーズンのちょっとしたストレスを軽減
実際に使ってみて感じたのは、どれも日常に取り入れやすい手軽さがあること。マスクはフィット感が良く快適で、子ども用も無理なく続けやすい印象。メガネケースは持ち運びの負担を減らしてくれるなど、それぞれが花粉シーズンの小さなストレスをやわらげてくれました。
親子で使える花粉対策グッズとして、チェックしてみてはいかがでしょうか？
撮影、文・編集部