ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。静岡県で開催されたドラコン地方予選の2日目に「?58kg級で優勝することができました」と嬉しい報告をした。【連続写真】身長154センチで最長328ヤード！鈴木真緒の豪快スイング前日には?65kg級でも優勝しており、これで2階級制覇の快挙を達成だ。しかも優勝しただけにはとどまらず「スイングが崩れた時の対処法を発見した気がするぞぉ」「