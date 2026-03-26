タレントの東野幸治、渡辺翔太（Snow Man）がMCを務めるフジテレビ系バラエティー『この世界は1ダフルSP』が26日午後9時から放送される。今回は、東野＆渡辺もスタジオを飛び出し、番組にゆかりのあるゲスト・河井ゆずる（アインシュタイン）、荒川（エルフ）、佐々木久美とともに、沖縄ロケへ。グルメあり、アクティビティーあり、そしてけんかあり（!?）と早朝からおおはしゃぎする5人の姿を届ける。【写真】MCの東野幸治＆渡