東野幸治＆渡辺翔太、制限時間12時間の沖縄でおおはしゃぎ MCを河井ゆずるに丸投げ「楽しむ気満々やん！」
タレントの東野幸治、渡辺翔太（Snow Man）がMCを務めるフジテレビ系バラエティー『この世界は1ダフルSP』が26日午後9時から放送される。今回は、東野＆渡辺もスタジオを飛び出し、番組にゆかりのあるゲスト・河井ゆずる（アインシュタイン）、荒川（エルフ）、佐々木久美とともに、沖縄ロケへ。グルメあり、アクティビティーあり、そしてけんかあり（!?）と早朝からおおはしゃぎする5人の姿を届ける。
【写真】MCの東野幸治＆渡辺翔太
「沖縄好き1万人に聞いた！絶対に行くべき最強スポット、1日で全部回りますツアー！」と題して、東野＆渡辺も2人も色違いのアロハシャツを身にまとい、さらに渡辺は麦わら帽子までかぶる浮かれモード。ロケ開始早々、河井が沖縄好きと聞いた渡辺は「ゆずるさんが沖縄大好きと聞いたので、全部お任せしようかな！」と言いながら、MC台本を河井へ。
「オープニングで（渡辺の）姿見たとき、MCする気ないんやろうなと思った（笑）。楽しむ気満々やん！」とツッコまれるが、河井に身を任せた弾丸沖縄ロケがスタートする。今回のロケ制限時間はおよそ12時間。沖縄好きがNo.1と称する最強スポット9ヶ所をめぐりたいが、ゆっくり堪能することはできるのか…。
5人が最初に訪れたのは、沖縄・国頭郡恩納村に位置し、日本屈指の美しさを誇るサンマリーナビーチ。ここで楽しめるのが、国内で唯一、海の上を通過する全長250メートルもある巨大ジップライン。澄んだ海と青空を一望できるジップラインに東野＆渡辺、荒川＆佐々木で挑戦する。ゲストのはずの河井はMCとしてゴール地点で4人を待つことに。眺望のよさに少し怖じ気づく一同だが、いざ出発すると「海きれい！」「めっちゃ気持ちがいい！」「最高！」と大満足な様子。
また豊見城市にある県内最大級のビーチ「美らSUNビーチ」では、沖縄本島で唯一、砂浜の上も走れる人気のアクティビティー・バギーに挑戦。最高の景色の中、楽しむ5人だが、終着点で彼らを待ち構えていたのはまさかのビーチフラッグ（!?）このあと訪れるかき氷を賭けて、東野＆渡辺、荒川＆佐々木で対決することに。
およそ30年ぶりに挑戦するという東野は「やったりますよ！」と気合十分。さらに「僕との勝負に負けたら、しょっぴー（渡辺）には罰ゲームとして3時間砂浜で日焼けしてもらいます！」と、美容番長としては聞き捨てならない言葉が飛び出す。「やりましょう！引き受けます！」と高らかに言うが果たして…。さらにビリ決定戦はまさかの河井も参戦。「ホンマにガチで行きますからね！」と宣言するも思わぬ結果が待ち受ける。
アクティビティーを満喫し、おなかをすかせた5人は沖縄のソウルフードとして長年愛される絶品沖縄そばや、アイスクリームなどさまざまなグルメも堪能。見た目も衝撃的な進化形かき氷で有名な店舗では、MC2人による“かき氷入刀”タイムが発生（!?）する。
最後に一行が向かった場所は、沖縄料理と民謡ライブが楽しめる飲食店。乾杯音頭を任された渡辺による「友だち最高！乾杯！」の合図で最後のうたげがスタート。沖縄料理を食べながらロケの思い出や、これまでの番組収録を振り返ることに。番組に何度も出演してきた河井は「僕らからしても大先輩の東野さんとしょっぴーがタッグを組む…どうなるんかなと思ってた」と最初は心配だった様子。
しかし「しょっぴーがだんだんだんだん東野さんに見えてきて…」と言うと、一同爆笑。それを聞いた東野も「ほんとに！」と応戦し、「雑なMCになったよ!!」と東野節で褒める展開に。気持ちよく終われるかと思いきや、最後の最後にこのロケの渡辺のちょんぼを河井が告白する。渡辺に一体何が…。最後の最後まで東野＆渡辺らしさ満載の沖縄ロケとなる。
「沖縄好き1万人に聞いた！絶対に行くべき最強スポット、1日で全部回りますツアー！」と題して、東野＆渡辺も2人も色違いのアロハシャツを身にまとい、さらに渡辺は麦わら帽子までかぶる浮かれモード。ロケ開始早々、河井が沖縄好きと聞いた渡辺は「ゆずるさんが沖縄大好きと聞いたので、全部お任せしようかな！」と言いながら、MC台本を河井へ。
「オープニングで（渡辺の）姿見たとき、MCする気ないんやろうなと思った（笑）。楽しむ気満々やん！」とツッコまれるが、河井に身を任せた弾丸沖縄ロケがスタートする。今回のロケ制限時間はおよそ12時間。沖縄好きがNo.1と称する最強スポット9ヶ所をめぐりたいが、ゆっくり堪能することはできるのか…。
5人が最初に訪れたのは、沖縄・国頭郡恩納村に位置し、日本屈指の美しさを誇るサンマリーナビーチ。ここで楽しめるのが、国内で唯一、海の上を通過する全長250メートルもある巨大ジップライン。澄んだ海と青空を一望できるジップラインに東野＆渡辺、荒川＆佐々木で挑戦する。ゲストのはずの河井はMCとしてゴール地点で4人を待つことに。眺望のよさに少し怖じ気づく一同だが、いざ出発すると「海きれい！」「めっちゃ気持ちがいい！」「最高！」と大満足な様子。
また豊見城市にある県内最大級のビーチ「美らSUNビーチ」では、沖縄本島で唯一、砂浜の上も走れる人気のアクティビティー・バギーに挑戦。最高の景色の中、楽しむ5人だが、終着点で彼らを待ち構えていたのはまさかのビーチフラッグ（!?）このあと訪れるかき氷を賭けて、東野＆渡辺、荒川＆佐々木で対決することに。
およそ30年ぶりに挑戦するという東野は「やったりますよ！」と気合十分。さらに「僕との勝負に負けたら、しょっぴー（渡辺）には罰ゲームとして3時間砂浜で日焼けしてもらいます！」と、美容番長としては聞き捨てならない言葉が飛び出す。「やりましょう！引き受けます！」と高らかに言うが果たして…。さらにビリ決定戦はまさかの河井も参戦。「ホンマにガチで行きますからね！」と宣言するも思わぬ結果が待ち受ける。
アクティビティーを満喫し、おなかをすかせた5人は沖縄のソウルフードとして長年愛される絶品沖縄そばや、アイスクリームなどさまざまなグルメも堪能。見た目も衝撃的な進化形かき氷で有名な店舗では、MC2人による“かき氷入刀”タイムが発生（!?）する。
最後に一行が向かった場所は、沖縄料理と民謡ライブが楽しめる飲食店。乾杯音頭を任された渡辺による「友だち最高！乾杯！」の合図で最後のうたげがスタート。沖縄料理を食べながらロケの思い出や、これまでの番組収録を振り返ることに。番組に何度も出演してきた河井は「僕らからしても大先輩の東野さんとしょっぴーがタッグを組む…どうなるんかなと思ってた」と最初は心配だった様子。
しかし「しょっぴーがだんだんだんだん東野さんに見えてきて…」と言うと、一同爆笑。それを聞いた東野も「ほんとに！」と応戦し、「雑なMCになったよ!!」と東野節で褒める展開に。気持ちよく終われるかと思いきや、最後の最後にこのロケの渡辺のちょんぼを河井が告白する。渡辺に一体何が…。最後の最後まで東野＆渡辺らしさ満載の沖縄ロケとなる。